Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» на два сезона – до 2027 года. Клуб выиграл 4 титула при тренере в прошлом сезоне

«Фламенго» и 40-летний главный тренер команды Филипе Луис согласовали новый договор.

«Фламенго» подписал новый контракт с тренером
Бразильский специалист продлил контракт с клубом еще на два сезона – до декабря 2027 года.

В прошедшем сезоне команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии.

Филипе Луис возглавляет «Фламенго» с сентября 2024 года.

