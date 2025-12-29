«Фламенго» подписал новый контракт с тренером

Филипе Луис продлил контракт с «Фламенго» на два сезона – до 2027 года. Клуб выиграл 4 титула при тренере в прошлом сезоне
«Фламенго» и 40-летний главный тренер команды Филипе Луис согласовали новый договор.
Бразильский специалист продлил контракт с клубом еще на два сезона – до декабря 2027 года.
В прошедшем сезоне команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии.
Филипе Луис возглавляет «Фламенго» с сентября 2024 года.
