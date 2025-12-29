С «Балтики» сняли запрет на регистрацию новичков

Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» и «КАМАЗа» (Набережные Челны) запрет на регистрацию новых игроков.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг», — сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября. По состоянию на сегодняшний день калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 18 играх.