Генич объяснил, в чем выгода ЦСКА при обмене Дивеева на Гонду

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич прокомментировал последнюю информацию о готовящемся обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Сообщалось, что сине-бело-голубые доплатят армейцам какую-то сумму при осуществлении сделки.

— Думаю, это классическая ситуация win-win. Смотри глубже: обсуждение такого трансфера было бы невозможно без заключения медицинского департамента ЦСКА. Игорь – довольно травматичный человек, у него хроническая травма, об этом многие знают, он тренируется с ограничениями, бывают отрезки, когда он пропускает матчи и играет через боль. ЦСКА, думаю, понимает это. Не зря же они подписали с ним пятилетний контракт, возможно, с перспективной получить предложение от другого большого клуба, чтобы задорого его продать.

Полагаю, ЦСКА это всё просчитал. И если мы на чашу весов ставим Лусиано, нападающего, которого «Зенит» купил за 12 млн, и Дивеева, русского защитника, которому ещё хотелось бы получить хороший, жирный, большой контракт, да ещё доплату со стороны «Зенита», ЦСКА может взять двух игроков: Лусиано на проблемную позицию, а позицию Дивеева закрыть, например, Андраде из «Балтики» – на деньги от «Зенита».

— Ты видишь здесь преимущество ЦСКА?

— У ЦСКА нет проблем с лимитом, с российскими футболистами. У «Зенита» эта проблема есть. Думаю, ЦСКА, всё взвесив и вдолгую проанализировав ситуацию, понимает, что сейчас есть Лукин, есть Виктор, есть Абдулкадыров. И если подумать, что позицию Дивеева можно закрыть трансфером Андраде, почему нет? — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».