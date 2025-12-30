Глушенков признался, что его новогоднее желание не сбылось

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что его прошлое новогоднее желание не сбылось, передает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Загадываю ли желание? Стараюсь это делать. Причем сосредотачиваюсь на одном желании, чтобы не распыляться. Правда, в прошлом году не сбылось. Надо подумать, что загадать в этом», — сказал Глушенков.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушенков провел 15 матчей, забив восемь мячей.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.