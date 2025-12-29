Комментатор Арустамян высказался о возможном переходе Баринова в ЦСКА

Спортивный комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном переходе Баринова в ЦСКА.

"По моей информации... Уйдет ли он зимой? Да. Ну, в смысле, всё для этого делается. И сам игрок готов. Уходить зимой. Другое дело, что здесь решающее слово за "Локомотивом", конечно. Могут сказать, что не уйдёт и останется до лета. Но надо ли это "Локомотиву"?", - сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Дмитрий Баринов выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "железнодорожников" 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 баллами в своем активе.