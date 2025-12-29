Тренер «МЮ» поделился мыслями по поводу изменения схемы команды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями по поводу изменения схемы команды.

В прошлом матче АПЛ против «Ньюкасла» (1:0) Аморим перешел на схему с четырьмя защитниками, а не с тремя.