Полузащитник продлил контракт с ЦСКА

Полузащитник сборной России по футболу Иван Обляков продлил контракт с ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

© ПФК ЦСКА

Обновленное соглашение с 27‑летним хавбеком рассчитано до конца сезона‑2029/30.

Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе «красно‑синих» он провел 281 матч, забил 35 мячей и отдал 45 голевых передач, стал двукратным обладателем Кубка России и завоевал Суперкубок страны.

