В ЦСКА отреагировали на слух о рекордном трансфере в РПЛ

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость об интересе армейцев к форварду испанского «Леванте». Ранее в испанских СМИ появилась информация, якобы нападающий Карл Эдуард Этта Эйонг привлёк внимание московского клуба, а оффер со стороны армейцев составил € 50 млн.

«100!» — написал Брейдо в телеграм-канале, поделившись ссылкой на публикацию о предложении ЦСКА в € 50 млн.

В текущем сезоне Этта Эйонг принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, записав на свой счёт шесть голов и три результативные передачи. Сейчас 22-летний форвард в составе сборной Камеруна выступает на Кубке Африки.