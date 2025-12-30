Экс-вратарь «Спартака» заявил о деградации российского футбола

Бывший сборной России Александр Филимонов на шоу YouTube-канала «Спартака» заявил о снижении уровня нынешнего российского футбола.

«Российский футбол, конечно, деградирует. Я редко сейчас смотрю, но бывает. И я понимаю, что уровень футбола настолько низкий! Культура паса, принятие решений… К сожалению, это смотреть тяжело», — сказал Филимонов.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набрав 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от «быков» всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.