Выяснилось, сколько «Спартак» предложил за защитника «Фламенго»

Московский «Спартак» направил два предложения о приобретении левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи, сообщает известный инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По данным источника, красно-белые предложили € 3 и € 4 млн, но получили отказ. «Фламенго» оценивает 28-летнего футболиста в € 6 млн.

Действующий контракт Матиаса с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайца в € 4 млн.

За «Фламенго» Винья выступает с января 2024 года. Прежде защитник играл за «Рому», «Сассуоло», «Борнмут», «Палмейрас» и «Насьональ».