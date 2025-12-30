Экс-футболист Аленичев подвел итоги года в РПЛ

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подвел итоги 2025 года в Российской Премьер-Лиге.

Лидером чемпионата России по итогам первого отрезка сезона 2025/2026 с 40 очками является "Краснодар".

"Балтика" приятно удивила. Можно им поставить твердую пятерку в плане функционального состояния и организации игры. Также приятно удивила игра "Краснодара". Две команды удивили в негативном плане — это "Спартак" и "Динамо". Обе команды крайне неубедительно и нестабильно выступали. Если "Динамо" в прошлом году боролось за высокие места, то "Спартак" опять не порадовал", — передает слова Аленичева "Чемпионат".

Чемпионом России сезона 2024/2025 впервые в своей истории стал "Краснодар". В топ-5 РПЛ-2025/26, кроме "Краснодара", по итогам первого отрезка сезона попали "Зенит" (2-е место, 39 очков), "Локомотив" (3-е место, 37 очков), ЦСКА (4-е место, 36 очков) и "Балтика" (5-е место, 35 очков). "Спартак" после 18 туров с 29 очками занимает 6-ю строчку, московское "Динамо" с 21 баллом располагается на 10-й позиции.