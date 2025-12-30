Семин подвел итоги уходящего года

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин подвёл итоги уходящего года в российском футболе. Действующим чемпионом Мир РПЛ является «Краснодар».

«Итог года российского футбола в том, что в финале Межконтинентального кубка играли четыре футболиста, которые выступали в РПЛ. Это Сафонов, Кварацхелия, Варела, Карраскаль и в резерве был Айртон — это фактически пять человек, которые в финале представляли нашу РПЛ. Значит, она хороша и не так плоха, как мы думаем. Вот это, наверное, самое главное», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.