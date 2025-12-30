РПЛ объявила состав участников и даты проведения Зимнего Кубка — 2026

Мир Российская Премьер-Лига объявила состав участников и даты проведения WINLINE Зимнего Кубка — 2026. Так, в турнире примут участие «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». Матчи пройдут с 3 по 10 февраля в Абу-Даби, ОАЭ.

Новый Зимний Кубок РПЛ пройдёт в круговом формате, команды сыграют друг с другом по разу. Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.

Система начисления очков:

— победа в основное время – три очка; — победа в серии пенальти – два очка; — поражение в серии пенальти – одно очко; — поражение в основное время – без очков.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. Помимо «Зенита», турнир выигрывал «Спартак» – в 2023-м и 2024-м.