Футболист "Краснодара" Виктор Са может перейти в "Гремио".

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован главный тренер бразильского клуба Луиш Каштру.

Виктор Са является игроком "Краснодара" с конца февраля 2024 года. В текущем сезоне левый вингер провел в составе команды 25 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.