Агент Баринова прокомментировал слухи о контракте с ЦСКА

Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова прокомментировал информацию о подписании футболистом контракта с ЦСКА.

"Это не соответствует действительности!", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспресс".

Ранее Константин Генич в своем Telegram-канале заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА.

Дмитрий Баринов выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.