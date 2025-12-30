Дмитрий Егоров: «Я – главный демократ и либерал в медиафутболе. У меня димонкратическая партия»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о своей роли в медиафутболе.

Президент «БроукБойз»: я – главный демократ и либерал в медиафутболе
«Я – главный демократ и либерал в медиафутболе. 1. Выступаю за свободу самовыражения в медиафутболе. 2. Готов брать на себя ответственность за тех, кто подвергся репрессиям в медиафутболе. 3. Неоднократно принимал и принимаю в свою команду тех, кто выступал с жесткой критикой и оскорблениями. 4. Предлагаю реформы, вступаю в полемику с руководством медиафутбола и конкурирующими партиями, но готов с ними договариваться. 5. Открываю процессы управления клубом и не лезу в редакционную политику холдинговых СМИ. А ведь если подумать, то те, кого мы считаем главными либералами, – они ведь на самом-то деле авторитарные тираны. Вот и думайте. У меня димонкратическая партия медиафутбола. Вступай!» – написал президент «БроукБойз».
