Экс-футболист Кутепов оценил главного кандидата на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о Хуане Карседо, которого СМИ называют основным претендентом на пост главного тренера «Спартака». Сейчас он возглавляет кипрский «Пафос», но в 2012 году Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом Унаи Эмери.

© Чемпионат.com