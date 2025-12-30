Экс-игрок «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА объявил о завершении карьеры

Пьянич объявил о завершении карьеры. Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию
Бывший полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры.
«Я не буду больше играть. Я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом – я отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», – цитирует Пьянича журналист Николо Скира, взявший интервью у Миралема.
Последним клубом в карьере 35-летнего боснийца стал ЦСКА, который он покинул летом. Сообщалось, что в Дубае Пьянич проходит обучение на агента.
Пьянич также играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Бешиктащ» и «Аль-Шарджу».
Босниец выиграл 7 трофеев с «Ювентусом», два – с «Аль-Шарджой», по одному – с «Барселоной», ЦСКА (Fonbet Кубок России) и «Бешикташем».
