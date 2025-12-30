Экс-игрок "Спартака" назвал лучшего футболиста клуба

Бывший футболист "Спартака" Павел Яковлев назвал лучшего игрока клуба в 2025 году.

"Пусть будет Барко. Он лидер, с ним команда совсем по-другому играет", - сказал Яковлев "Советскому спорту".

Эсекьель Барко является игроком "Спартака" с конца июля 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Соглашение с аргентинским игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.