«Милан» и «Фенербахче» начали переговоры по трансферу полузащитника

«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
«Милан» и «Фенербахче» начали официальные переговоры по трансферу Кристофера Нкунку, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.
«Россонери» запросили 35 млн евро за французского полузащитника. «Фенербахче» пытается снизить сумму трансфера.
В текущем сезоне Серии А 28-летний Нкунку забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 12 матчах. Хавбек перешел в «Милан» летом из «Челси». Его подробная статистика – здесь.
Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»
Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
«Милан» запросил 35 млн евро за Нкунку, «Фенербахче» пытается снизить сумму (Ягыз Сабунджуоглу)
Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»