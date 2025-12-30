«Милан» и «Фенербахче» начали переговоры по трансферу полузащитника

«Милан» и «Фенербахче» начали официальные переговоры по трансферу Кристофера Нкунку, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

© Sports.ru

«Россонери» запросили 35 млн евро за французского полузащитника. «Фенербахче» пытается снизить сумму трансфера.

В текущем сезоне Серии А 28-летний Нкунку забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 12 матчах. Хавбек перешел в «Милан» летом из «Челси». Его подробная статистика – здесь.