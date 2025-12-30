Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого игрока года

Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по версии болельщиков.

21-летний полузащитник одержал победу в голосовании, обойдя Даниила Денисова, Манфреда Угальде, Никиту Массалыгу, Даниила Зорина и футболистку женской команды «Спартака» Кристину Петкус.

В нынешнем сезоне Дмитриев отметился 2 голами и 4 ассистами в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.