Болельщики «Спартака» выбрали лучшего молодого игрока года

Дмитриев – лучший молодой игрок года в «Спартаке» по версии болельщиков. Хавбек обошел Денисова, Угальде, Зорина и Массалыгу
Игорь Дмитриев признан лучшим молодым игроком «Спартака» в 2025 году по версии болельщиков.
21-летний полузащитник одержал победу в голосовании, обойдя Даниила Денисова, Манфреда Угальде, Никиту Массалыгу, Даниила Зорина и футболистку женской команды «Спартака» Кристину Петкус.
В нынешнем сезоне Дмитриев отметился 2 голами и 4 ассистами в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Карлсену присудили поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски
Валерий Карпин: «2025-й был, наверное, лучшим для сборной России после отстранения. Со всех точек зрения: игры, соперников, новичков»
Худшим сценарием для травмы Николы Йокича называется разрыв крестообразной связки
Карлсену присудили поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски
Валерий Карпин: «2025-й был, наверное, лучшим для сборной России после отстранения. Со всех точек зрения: игры, соперников, новичков»
Худшим сценарием для травмы Николы Йокича называется разрыв крестообразной связки