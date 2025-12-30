"Крылья Советов" интересуются футболистом "Спартака" Даниилом Хлусевичем.

По информации источника, самарский клуб хочет взять футболиста в аренду до конца сезона без опции выкупа.

Даниил Хлусевич стал игроком московского "Спартака" в начале января 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых правый защитник провел 10 матчей и забил 1 гол. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.