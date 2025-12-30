«Крылья Советов» погасили полумиллиардный долг

"Крылья Советов" объявили о погашении долга в размере 535 млн рублей перед компанией "РТ Капитал".

© ФК "Крылья Советов"

"Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Напомним, общий объем долговых обязательств клуба перед "РТ-Капиталом" составлял 926 млн рублей", - написано в Telegram-канале самарского клуба.

На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Подопечные Магомеда Адиева провели 18 матчей, одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в лиге.

Следующий матч самарского клуба в РПЛ состоится 1 марта против московского "Динамо".