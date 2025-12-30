«Крылья Советов» погасили полумиллиардный долг

"Крылья Советов" погасили долг в размере 535 млн рублей
"Крылья Советов" объявили о погашении долга в размере 535 млн рублей перед компанией "РТ Капитал".
"Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Напомним, общий объем долговых обязательств клуба перед "РТ-Капиталом" составлял 926 млн рублей", - написано в Telegram-канале самарского клуба.
На данный момент "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. Подопечные Магомеда Адиева провели 18 матчей, одержали 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в лиге.
Следующий матч самарского клуба в РПЛ состоится 1 марта против московского "Динамо".