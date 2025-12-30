Сафонов назвал вид спорта, который хотел бы освоить после завершения карьеры

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что хотел бы заняться сноубордингом и горнолыжным спортом после завершения карьеры футболиста.

— В этом году зимний отпуск был всего около недели. Так что мы быстро собрались и поехали в Швейцарию, в город Андерматт. Было здорово приехать в снег, но мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, так как большинство людей вокруг нас были с лыжами или сноубордами в руках. Кстати, это одно из занятий, в котором я бы хотел себя попробовать, но, естественно, уже после карьеры. Итог поездки: нам понравились зимние виды, но мы договорились вернуться сюда в другое время года, так как летом здесь должно быть не менее красиво, — написал Сафонов в Telegram‑канале.

Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В декабре россиянин был назван лучшим футболистом парижской команды по версии издания Le Parisien. Российский вратарь провел четыре матча за месяц и помог «ПСЖ» завоевать Межконтинентальный кубок. В финале турнира против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1) он отразил четыре удара подряд в серии пенальти.