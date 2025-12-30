Генсек РФС допустил возвращение российских команд до завершения СВО: «То, как меняется позиция футбольных чиновников после решения МОК, ведет к готовности рассмотреть допуск наших спортсменов»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил перспективы возвращения российских команд на международную арену до завершения конфликта на Украине.
11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
– После исполкома на брифинге президент РФС сказал о том, что ожидает в 2026 году возвращения наших команд в международные турниры. Вы видите возможность возвращения до окончания СВО?
– Скорее, да. Но мы говорим об ощущениях, потому что нет документов. Но то, как меняется после решения МОК позиция футбольных чиновников, а также чиновников других федераций, постепенно ведет к готовности рассмотреть допуск наших спортсменов на Олимпийские игры, к соревнованиям в командных видах спорта – что уже произошло, например, в водном поло, – сказал Митрофанов.
