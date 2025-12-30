Генсек РФС допустил возвращение российских команд до завершения СВО

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил перспективы возвращения российских команд на международную арену до завершения конфликта на Украине.

© Sports.ru

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

– После исполкома на брифинге президент РФС сказал о том, что ожидает в 2026 году возвращения наших команд в международные турниры. Вы видите возможность возвращения до окончания СВО?

– Скорее, да. Но мы говорим об ощущениях, потому что нет документов. Но то, как меняется после решения МОК позиция футбольных чиновников, а также чиновников других федераций, постепенно ведет к готовности рассмотреть допуск наших спортсменов на Олимпийские игры, к соревнованиям в командных видах спорта – что уже произошло, например, в водном поло, – сказал Митрофанов.