Карпин назвал самый красивый гол сборной в 2025 году

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил «Матч ТВ», что самым красивым голом национальной команды в 2025 году считает мяч Алексея Миранчука в матче с Катаром.

В сентябре сборная России сыграла вничью со сборной Иордании (0:0) и разгромила команду Катара (4:1) в товарищеских матчах.

— Выберите самый красивый гол. Мы выбрали четыре варианта: Гладышев против Белоруссии, его первый мяч; Миранчук против Катара; Воробьев и Батраков против Ирана.

— Думаю, что Миранчук в Катаре. Как Лёша сохранил этот мяч, убрал, отдал Сергееву, а тот пяткой покатил. И исполнение, когда он забивал гол: вратарь упал в один угол, а он пробил в другой. То есть исполнил на классе, — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!».

