Экс-игрок «Зенита» выступил против иностранцев в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров выступил против подписания иностранных тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я бы запретил работать в чемпионате России иностранным тренерам и дал бы возможность работать только отечественным специалистам. Что в Первой лиге, что в Премьер-лиге. Я сейчас не могу объяснить, для чего нам нужны тренеры из-за рубежа, что нового они могут принести», — cказал Угаров.

В настоящее время в РПЛ работают три иностранных специалиста: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»).

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.