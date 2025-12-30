Карпин хочет съездить к россиянам, играющим в Европе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил «Матч ТВ», что во время зимней паузы в чемпионате России хочет посетить не только сборы клубов РПЛ, но и встретиться с играющими в европейских чемпионатах Арсеном Захаряном («Реал Сосьедад»), Александром Головиным («Монако») и Матвеем Сафоновым («ПСЖ»).

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Перед стартом сезона‑2025/26 56‑летний специалист был назначен главным тренером московского «Динамо», в ноябре он покинул пост в клубе.

— Совсем скоро начинаются январские сборы. Вы говорили, что тоже на них поедете. Как распределяются обязанности у тренерского штаба в сборной? За Николаем Николаевичем Писаревым вы закрепляете одни клубы, за собой другие? Или нет?

— Либо Николай Николаевич, либо Юрий Валерьевич [Никифоров] поедут в Турцию или в ОАЭ. На первом сборе обычно все начинают приходить в себя, тренироваться, но общение с тренерскими штабами клубов и получаемая на сборах информация дают пищу для размышлений.

— Вас лично где ждать?

— Я точно буду и в ОАЭ, и в Турции. Плюс хотелось бы до конца января посетить Захаряна, Головина, Сафонова, — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

