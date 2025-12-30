В "Динамо" готовы к ужесточению лимита на легионеров

Глава совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявил, что бело-голубые готовы к возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

© Rusfootball

- Могу сказать, что "Динамо" готово к этим изменениям. У нас замечательная молодёжь, которая выросла в клубе. И хороший костяк игроков уровня сборной России, - сказал Ивлев ТАСС.

С 2022 года клубы РПЛ могут заявлять на сезон максимум 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле не более 8 легионеров.

Со следующего сезона лимит на легионеров в РПЛ будет постепенно ужесточаться, пока в сезоне 2028/2029 не установится новый лимит — 10 иностранцев в заявке, 5 на поле.