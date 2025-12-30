Выяснилось, перейдет ли защитник Сильянов из «Локомотива» в «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов принял решение остаться в своей команде и не переходить в петербургский «Зенит» этой зимой.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист проявляет интерес к петербургском клубу. Но Сильянов решил продолжить выступать за «Локомотив» до конца нынешнего сезона. Защитник верит, что у его команды есть шансы побороться за чемпионский титул и он будет полезен как игрок в этой борьбе.

В тоже время, Сильянов имеет амбиции сыграть в одном из ведущих европейских чемпионатов. Если предложение поступит от клуба топ-5 лиг Европы в это трансферное окно, то он перейдёт туда.

Александр Сильянов выступает за железнодорожников с августа 2019 года. До этого он был игроком молодёжного состава ЦСКА. В 2019-2021 годах выступал за фарм-клуб «Локомотив-Казанка» в первенстве ПФЛ. Дебютировал за основной состав московской команды Сильянов 9 декабря 2020 года в матче группового этапа Лиги Чемпионов против мюнхенской «Баварии». В 2022-2023 годах играл на правах аренды за «Ростов». В начале сезона 2023/24 вернулся в «Локомотив».

Сильянов провёл за основной состав «Локомотива» 101 матч и забил 4 гола. В сезоне 2020/21 стал обладателем Кубка России. Дважды становился с москвичами призёром чемпионата России.