ЦСКА улучшил предложение для «Фенербахче» по нападающему Айдыну

Московский ЦСКА улучшил предложение для «Фенербахче» по крайнему нападающему Огузу Айдыну. Красно-синие готовы арендовать 25-летнего вингера за € 550 тыс. с обязательством выкупа за € 5,5 млн. На текущий момент российский клуб ожидает ответа от турецкой команды. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на своей странице в социальной сети X.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что стороны близки к заключению сделки, при которой ЦСКА возьмёт футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний крайний нападающий провёл 24 матча на клубном уровне, сделав две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 10 млн.