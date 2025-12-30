В РФС оценили шансы получить уайлд-кард на ЧМ-2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что попадаение сборной на чемпионат мира 2026 года через уайлд-кард практически невозможно.

По его словам, вероятность выступить на предстоящем мировом первенстве в настоящий момент скорее теоретическая.

«Если говорить реалистично – этого не будет. Но в теории все возможно. Верю ли я в это? Скорее, нет. Хочу ли этого? Да», — заявил Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в футболе намерены изменить правило офсайда.