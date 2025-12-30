Бывший игрок «Шинника» умер на 33-м году жизни

Илья Родин

Бывший футболист «Шинника», тренер Иван Зынин умер на 33-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, пишет РБК.

© Соцсети

Спортсмен скончался в ночь на вторник, 30 декабря. Дата и место похорон пока не называются.

В спортивной школе «Шинника» Зынин начал заниматься с 2002 года. В составе юношеских команд 1993 года рождения он четыре раза становился победителем первенства «Золотого кольца».

Иван — многократный победитель и призер Всероссийских соревнований. В 2005 году в составе «Шинника», и в 2008 году вместе со сборной «Золотого кольца» занимал 4 место в первенстве России.

В 2010 году Иван Зынин попал в молодежную команду «Шинника», а в следующем году трижды выходил на поле в составе «основы».

В том сезоне футболист получил тяжелую травму, после чего пришлось сделать сложную операцию на колене и закончить с профессиональным футболом.

После окончания ярославского педуниверситета Иван Зынин пришел работать в академию «Шинника», тренировал команду мальчишек 2010 года рождения, участвовавшую в первенстве Юношеской футбольной лиги.

«Спасибо Ивану Николаевичу за всё, чему он меня научил, я буду помнить ваш юмор. Человек, который всегда улыбался»,— пишут ярославцы в соцсетях о скончавшемся тренере.

По их словам, Иван был прекрасным тренером, дети очень любили его.

«Любимый наш. Иван Николаевич. Ну как так. Пусть земля будет пухом»,— отмечают его воспитанники.
