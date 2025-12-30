«Аль‑Наср» сыграл вничью с «Аль‑Иттифаком» в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль‑Наср» сыграл вничью с «Аль‑Иттифаком» в гостевом матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Даммаме завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Жоау Феликс и Криштиану Роналду.

За «Аль‑Иттифак» дубль оформил Жоржиньо Вейналдум.

«Аль‑Наср» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, «Аль‑Иттифак» (16) идет восьмым.

В следующем туре «Аль‑Наср» на выезде сыграет с «Аль‑Ахли», «Аль‑Иттифак» примет «Аль‑Охдуд». Оба матча пройдут 2 января.