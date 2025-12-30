«Аль‑Наср» сыграл вничью с «Аль‑Иттифаком» в матче чемпионата Саудовской Аравии, Роналду забил гол
«Аль‑Наср» сыграл вничью с «Аль‑Иттифаком» в гостевом матче 12‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча в Даммаме завершилась со счетом 2:2.
В составе гостей отличились Жоау Феликс и Криштиану Роналду.
За «Аль‑Иттифак» дубль оформил Жоржиньо Вейналдум.
«Аль‑Наср» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, «Аль‑Иттифак» (16) идет восьмым.
В следующем туре «Аль‑Наср» на выезде сыграет с «Аль‑Ахли», «Аль‑Иттифак» примет «Аль‑Охдуд». Оба матча пройдут 2 января.