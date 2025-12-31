Модрич: «Моуринью — жесткий тренер. Он довел Роналду до слез в раздевалке»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, что считает жестким тренером Жозе Моуриньо, так как он однажды довел до слез нападающего Криштиану Роналду.

Моуринью возглавлял мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год, португальский форвард выступал за испанскую команду с 2009 по 2018 год.

— Кто самый жесткий тренер — Массимилиано Аллегри, Карло Анчелотти или Моуринью?

— Моуринью. Я видел, как он довел Криштиану Роналду до слез в раздевалке, человека, который выкладывается на поле на все сто, потому что на этот раз он не стал бежать за защитником соперника. Моуринью очень прямолинеен с игроками, но честен. Он одинаково относился к Серхио Рамосу и новичку: если ему нужно было что‑то сказать, он это делал. Аллегри тоже такой: он прямо в лицо говорит, что правильно, а что неправильно. Честность — это основа.

— Месси или Криштиану Роналду?

— Этот вопрос мне не нравится. Они определили целую эпоху. Я ближе к Криштиану, потому что играл с ним, он был моим товарищем по команде в Мадриде, и уверяю вас, он не просто великий футболист — он невероятный человек. Люди этого не знают, но у него огромное сердце, он всегда готов помочь другим. И он простой, обычный человек, — приводит Corriere della Sera слова Модрича, который играл за «Реал» с 2012 по 2025 год.

Моуриньо 62 года, в настоящий момент он возглавляет «Бенфику». В качестве тренера Моуриньо стал двукратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, чемпионом Италии и Португалии (по два раза), чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и Лиги конференций, обладателем Кубка УЕФА.

Форвард саудовского «Аль‑Насра» Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.