Transfermarkt объявил самых дорогих нападающих в мировом футболе

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих нападающих в мире по состоянию на сегодняшний день. По версии источника, звание самого дорогого форварда в футболе делят между собой сразу три футболиста: вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и лидер «Реала» Килиан Мбаппе. Рыночная стоимость каждого из них — € 200 млн.

Стоит отметить, что Ямалю 18 лет, Холанду — 25, а Мбаппе — 27.

За тройкой лидеров расположился Винисиус Жуниор из «Реала», трансферный ценник которого составляет € 150 млн. Далее — три игрока со стоимость € 130 млн: Букайо Сака («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Майкл Олисе («Бавария»).