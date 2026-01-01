Бывший российский игрок «Спартака» объяснил свой переезд в США

Бывший защитник "Спартака" Кирилл Комбаров объяснил, почему полтора года назад вместе с семьей решил переехать в США. Его слова приводит "Матч ТВ".

"Была виза, изначально поехали в Америку на лето. На два месяца сняли дом, хотели потусить с семьей. Все понравилось, климат очень хороший, солнышко круглый год, океан в пяти минутах езды на машине. В итоге решили пока остаться", - поделился он.

Комбаров также отметил, что они часто с семьей летают в Москву, и никаких проблем с перелетами не возникает.

В своей профессиональной футбольной карьере защитник играл за московские "Динамо", "Спартак", "Торпедо", "Спартак‑2", "Томь" и "Арсенал". Он объявил о завершении карьеры в 2021 году. При этом Комбаров ни разу не получал вызовы в основную сборную России - он играл за национальную команду до 21 года с 2007 по 2008 год, а также провел два матча за Россию-2 в 2011 году.

У Кирилла Комбарова есть брат-близнец - Дмитрий Комбаров, вместе они играли в "Спартаке".