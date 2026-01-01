Павлюченко одним словом охарактеризовал результаты «Спартака» в 2025 году

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил результаты игры красно-белых в 2025-ом году.

«Плохо! Я бы считал провальной первую часть сезона для «Спартака». Но ничего не потеряно. На мой взгляд, надо укрепляться», — считает Павлюченко.

На данный момент должность исполняющего обязанности главного тренера спартаковцев после отставки серба Деяна Станковича занимает Вадим Романов.

Ранее Вадим стал первым за шесть лет тренером московской, которому удалось выиграть в дебютном матче во главе красно-белых.

После 18-ти сыгранных туров «Спартак» идет на шестом месте в РПЛ 2025-2026, набрав 29 очков.

В предстоящих матчах чемпионата России после окончания зимней паузы красно-белым предстоит сыграть на домашнем поле против тольяттинского «Акрона» и столичного «Локомотива», а также встретиться на выезде с «Сочи», петербургским «Зенитом» и «Оренбургом».

Последний раз красно-белые завоевывали золотые медали РПЛ более восьми лет назад – в 2017 году под управлением итальянца Массимо Карреры.