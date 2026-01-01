Кирилл Комбаров – о Промесе: «Легионеры такого уровня и должны приезжать играть в Россию»

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в России должны играть иностранные футболисты уровня нидерландца Квинси Промеса.

© Матч ТВ

Промес играл за московскую команду с 2014 по 2018 год, а после вернулся в клуб в феврале 2021‑го. В июле 2024 года футболист покинул «Спартак». В составе «красно‑белых» он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. Сейчас Промес находится под стражей в Нидерландах, где в отношении него были вынесены два приговора по уголовным делам.

— А дикая история Квинси Промеса? Могли представить, что он вне стадиона промышляет криминалом?

— Ни одного игрока не могу представить как человека, связанного с наркобизнесом или чем‑то подобным, потому что у футболиста голова должна быть занята игрой, тренировками, реализацией своего потенциала. Конечно, это печальная история, но как есть. При этом могу назвать Квинси одним из лучших легионеров в истории «Спартака». И человеком он казался отзывчивым, общительным и юморным. Легионеры такого уровня и должны приезжать играть в Россию, на них наши молодые ребята будут равняться, учиться футболу. А присутствие 90% иностранцев в наших клубах сегодня я не понимаю. Тем более нужно видеть, в каких условиях находится наш футбол, мы же не имеем возможности участвовать в еврокубках. Надо развивать свой футбол, строить инфраструктуру, воспитывать и учить тренеров, чтобы у нас было как можно больше конкуренции между своими ребятами, — сказал Комбаров «Матч ТВ».

В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023‑го футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение на двоюродного брата. Также в феврале 2024 года он был задержан в Дубае по делу о ДТП, которое впоследствии закрыли.

Летом 2025‑го по запросу властей Нидерландов Промес был экстрадирован из ОАЭ на родину, где содержится под стражей. В декабре издание De Telegraaf сообщило, что апелляционный суд Амстердама отказал 33‑летнему футболисту в досрочном освобождении.

