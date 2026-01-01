Кирилл Комбаров поддержал Карпина

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров в интервью «Матч ТВ» рассказал, что сахар вредит профессиональному спортсмену, поэтому главный тренер сборной России Валерий Карпин прав, запрещая его употребление. Комбаров завершил карьеру футболиста в 2021 году.

Защитник играл за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Карпин известен тем, что ограничивает употребление сахара для игроков команд, в которых работает.

— Карпин еще в бытность тренером «Спартака» запрещал сахар, замерял жировую массу?

— Со стороны обывателя кажется, будто это какая‑то помешанность. Но если смотреть на это глазами профессионального тренера, футболиста, диетолога, то сахар — это продукт, который мешает тебе восстанавливаться. Если ты постоянно кушаешь сладкие булочки, пьешь чай с сахаром, это откладывается в жир. В футболе мелочей нет, поэтому Валерий Георгиевич к этому вопросу очень серьезно подходит.

— Но это не значит, что сладкое вообще надо исключить из своего рациона?

— Шоколадный батончик на ночь или десерт на обед можно и футболистам. Только нужно понимать, сколько и когда. Но в целом, если мы говорим о профессиональном спорте, сахар — это зло. Даже если взглянуть на бытовую жизнь — сколько у нас полных детей и взрослых появилось. Если в наше время таких ребят было один‑два на всю школу, то сейчас полкласса с избыточным весом. А все от бесконтрольного потребления сахара, булочек, чипсов, колы и прочей гадости. Плюс отсутствие спорта, — сказал Комбаров «Матч ТВ».

