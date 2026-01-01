ESPN составил десятку лучших летних трансферов 2025 года в АПЛ
Издание ESPN представило список из 10 лучших летних трансферов 2025 года в английской Премьер-лиге. В десятку попал переход Гранита Джаки из «Байера» в «Сандерленд».
Полный список из 10 лучших трансферов лета 2025 года в АПЛ выглядит следующим образом:
- Гранит Джака – из «Байера» в «Сандерленд» за € 15+5 млн. Игрок набрал 1+5 по системе «гол+пас» в 18 матчах.
- Нони Мадуэке – из «Челси» в «Арсенал» за € 58 млн, 3+0 в 14 матчах.
- Адриен Трюффер – из «Ренна» в «Борнмут» за € 17 млн. 0+1 в 19 матчах.
- Робин Руфс – из «НЕК Неймеген» в «Сандерленд» за € 10,5 млн. 18 матчей, шесть игр «на ноль».
- Ник Вольтемаде – из «Штутгарта» в «Ньюкасл» за € 85+5 млн. 9+1 в 26 матчах.
- Сенне Ламменс – из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед» за € 21 млн. 13 матчей, две игры «на ноль».
- Кирнан Дьюсбери-Холл – из «Челси» в «Эвертон» за € 28,7 млн. 4+2 в 16 матчах.
- Микаель Кайоде – из «Фиорентины» в «Брентфорд» в аренду с опцией выкупа за € 16 млн. 0+0 в 18 матчах.
- Доминик Калверт-Льюин – свободным агентом в «Лидс». 8+0 в 17 матчах.
- Джордан Хендерсон – свободным агентом в «Брентфорд». 1+3 в 17 матчах.
