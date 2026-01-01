Умер бывший футболист "Спартака" Мухсин Мухамадиев

Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его вдова Мохира Мухамадиева.

15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

"Да, это случилось сегодня вечером", - сказала Мухамадиева.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".