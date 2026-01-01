Андрея Аршавина назвали лучшим игроком России в XXI веке

Бывший футболист Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» назвал лучшего российского игрока XXI века. По его мнению, Андрей Аршавин не мог выиграть «Золотой мяч».

«Лучший российский футболист XXI века? Наверное, Аршавин. Хиддинк считает, что Андрей заслуживал «Золотой мяч»?Эти награды – политика и большой менеджмент в ФИФА, у них свои закулисные игры. Когда-то эту награду не всегда заслуживали ни Месси, ни Роналду, но ее все равно им отдавали. Предвзятость есть и к российским игрокам. При всем уважении к Андрею, он точно не мог выиграть «Золотой мяч», – заявил Глушаков.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с петербургским клубом он трижды становился чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008.Также полузащитник известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Кайрат». За сборную России Аршавин выступал с 2002 по 2012 годы, всего провел в составе национальной команды 74 матча, в которых забил 17 голов. Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

В 2008 году Андрей Аршавин вошел в число номинантов на «Золотой мяч». По итогам голосования он занял шестое место, что стало лучшим результатом для россиян в постсоветской истории.

Обладателями «Золотого мяча» с 2008 по 2017 год становились только форварды Криштиану Роналду и Лионель Месси.

