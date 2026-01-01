«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро

Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос переходит в «Вест Хэм».

Клуб АПЛ подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит 29 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Кастельянос отметился 2 голами и 3 ассистами в 11 матчах.

