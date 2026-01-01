«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос переходит в «Вест Хэм».
Клуб АПЛ подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит 29 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Серии А Кастельянос отметился 2 голами и 3 ассистами в 11 матчах.
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
Овечкин и Уилсон вступили в потасовку с Зубом после того, как Артем свалил Протаса на лед и отправил в борт. Александра оттаскивали два игрока «Оттавы»
Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»
«Вест Хэм» подпишет Кастельяноса из «Лацио» за 29 млн евро
Овечкин и Уилсон вступили в потасовку с Зубом после того, как Артем свалил Протаса на лед и отправил в борт. Александра оттаскивали два игрока «Оттавы»
Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»