Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Легендарный испанский футболист Серхио Рамос хочет вернуться в «Севилью» в новом статусе. Футболист возглавил группу инвесторов, которая хочет выкупить клуб. Рамос может стать президентом «Севильи», сообщает издание COPE.

Согласно сведениям источника, Рамос сделал самое крупное предложение, которое когда-либо получал клуб. Нынешние акционеры «Севильи» уже уведомлены о внушительном предложении Серхио.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года. Сообщалось, что Серхио может продолжить профессиональную игровую карьеру. Им интересовалась французская «Ницца», однако дальше слухов дело пока не зашло.