Энцо Фернандес обратился к Мареске после увольнения тренера из «Челси»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес обратился к бывшему главному тренеру команды Энцо Мареске, который был уволен 1 января.

«Тренер, спасибо вам за всё, что мы разделили и пережили за это время! Я многому научился у вас и ценю каждый ваш совет. Желаю вам и вашему тренерскому штабу — Вилли, Дани, Роби, Маркосу и Микки — всего наилучшего. Мы вместе выиграли два титула, которые я никогда не забуду. Желаю вам всем больших успехов и надеюсь, наши пути ещё пересекутся. С наилучшими пожеланиями», — написал Энцо Фернандес в своих соцсетях.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».