Агент Миранчука ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о возможном возвращении футболиста в российский футбол. Он не исключает такую вероятность в обозримом будущем.

— Есть ли вероятность, что Алексей Миранчук когда‑нибудь вернётся в РПЛ?

— Алексей ещё достаточно молодой футболист, и, что особенно важно, он предельно дисциплинирован в вопросах режима, восстановления и ухода за собой. Благодаря этому он способен сохранять высокий уровень ещё лет пять–шесть.

Вернётся ли он в Россию, зависит от множества факторов: спортивных, семейных, клубных. Но сама возможность, безусловно, существует. Более того, не исключаю, что однажды мы увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично и для болельщиков, и для самого футбола.

— В «Динамо»?

— Не обязательно. Может, в «Динамо». А может, получится и в «Локомотив» вернуться, — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».