Александр Елагин отреагировал на увольнение Энцо Марески из «Челси»

Российский комментатор Александр Елагин высказался об увольнении тренера Энцо Марески из английского «Челси». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 1 января.

«Более чем странное решение руководства «Челси» по увольнению Марески. И дело тут не в результатах. Да, в последних девяти матчах (после «Барсы» 3:0) всего две победы, но провальным получился декабрь, а это месяц всегда был неприятным для «синих»: английские футбольные статистики посчитали, что за последние несколько сезонов «Челси» набрал всего 62 очка в декабре из 120 возможных. Нет, тут дело не в результатах, вернее не только в них. Руководство «Челси» запретило выпуск книги Марески и было крайне недовольно его несанкционированным интервью La Gazetta della sport. Причина, думаю, в личных отношениях Марески и Эгбали. После завоевания путевки в ЛЧ УЕФА, победы в Лиге Конференций и КЧМ с самой молодой командой АПЛ — и в итоге «пошёл вон» — более чем странное решение В отставке Марески много странного и непонятного. Конечно, со временем мы всё узнаем, но… Почитав ваши комментарии, пришёл к выводу, что скороспелых выводов в этом мутном деле делать не стоит. Меня ещё не то чтобы смутила, но насторожила инфа о том, что Эгбали и К были приятно ошарашены успехами «Челси» в КЧМ и, конечно, в АПЛ в завоевании путевки в ЛЧ. Получается, что не только Не ждали, но даже Не мечтали о таком прорыве команды под руководством итальянца. Как мы помним, стратегия Эгбали и Боули в корне отличалась и отличается от стратегии Абрамовича, который вкладывал деньги в завоевание трофеев, и поэтому так часто менял тренеров. Однако какие игроки приходили в «Челси»?! Практически, все мастера! Именно под трофеи. Да, были и трансферные неудачи. А у кого их нет? Но была понятна линия «партии». Сегодня — всё в тумане. Чего глобально хотят владельцы «Челси»? «Ман Сити» — трофеев! А эти...» — написал Елагин в телеграм-канале.