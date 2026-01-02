Бывший нападающий московского «Спартака», «Томи» и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего российского футболиста 2025 года. По мнению Погребняка, таким игроком является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Лучший российский игрок 2025 года — Алексей Батраков», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.