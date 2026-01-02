"Милан" арендовал футболиста сборной Германии

Итальянский "Милан" взял в аренду нападающего сборной Германии и лондонского "Вест Хэма" Никласа Фюллькруга, сообщается на официальном сайте "красно-черных".

Фюллькруг проведет в стане миланцев остаток нынешнего сезона. Летом "россонери" могут выкупить права на игрока.

До перехода в "Вест Хэм" Никлас выступал за немецкие "Вердер", "Гройтер Фюрт", "Нюрнберг", "Ганновер" и дортмундскую "Боруссию". Также в его активе 24 встречи за национальную команду Германии и 14 забитых мячей в составе сборной.

Никлас может дебютировать за "Милан" 8 января в домашнем матче 18-го тура итальянского первенства против "Дженоа".